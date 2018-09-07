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Футбол. ЧМ-2010. Матч Аргентина – Нигерия

Покинул Беларусь: Диего Марадона стал новым директором мексиканского клуба

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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В мае текущего года Марадона подписал на 3 года контракт о работе председателем правления брестского футбольного клуба "Динамо", единственный раз он был в Беларуси в июле.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Футбольный клуб "Дорадос де Синалоа" (Мексика) объявил о назначении Диего Марадоны новым техническим директором команды, эта информация появилась на сайте клуба.

"Диего Армандо Марадона является новым техническим директором клуба", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Диего Марадона
Sputnik
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Детали соглашения между легендарным футболистом и клубом, который выступает во втором по силе дивизионе Мексики, не разглашаются. Предполагается, что Марадона будет официально представлен в новом качестве в воскресенье.

Напомним, что в мае текущего года Марадона занял должность председателя правления брестского футбольного клуба "Динамо". Контракт с ним заключен на три года. Первый (и пока единственный раз) известный футболист был в Беларуси в июле — тогда его приезд в Брест вызвал ажиотаж. После визита он сделал ряд заявлений, в частности, относительно изменений в составе игроков, и о том, что готов вложиться в проект.

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В конце августа Марадона поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения и заявил, что готов приступить к работе с брестским клубом "уже на следующей неделе", передает Sputnik Беларусь.

Как легенда футбола планирует совмещать два столь отдаленных друг от друга места работы, пока неизвестно.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что футболист может получить новую работу в Венесуэле и перебраться туда.




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