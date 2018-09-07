Покинул Беларусь: Диего Марадона стал новым директором мексиканского клуба

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Футбольный клуб "Дорадос де Синалоа" (Мексика) объявил о назначении Диего Марадоны новым техническим директором команды, эта информация появилась на сайте клуба.
¡Diego llega a Dorados!— dportenis (@dportenis) 6 сентября 2018 г.
Así como lo lees, Maradona será el nuevo entrenador del equipo de Dorados. #HazlaDePez #HazlaDeDiez pic.twitter.com/2fLGV1AHut
"Диего Армандо Марадона является новым техническим директором клуба", — говорится в сообщении на сайте клуба.
Напомним, что в мае текущего года Марадона занял должность председателя правления брестского футбольного клуба "Динамо". Контракт с ним заключен на три года. Первый (и пока единственный раз) известный футболист был в Беларуси в июле — тогда его приезд в Брест вызвал ажиотаж. После визита он сделал ряд заявлений, в частности, относительно изменений в составе игроков, и о том, что готов вложиться в проект.Sputnik Беларусь.
Как легенда футбола планирует совмещать два столь отдаленных друг от друга места работы, пока неизвестно.
Ранее аргентинские СМИ сообщали, что футболист может получить новую работу в Венесуэле и перебраться туда.