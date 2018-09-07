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Сборная Узбекистана перед товарищеским матчем с Сирией

Узбекистан и Сирия разошлись ничьей

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Этот товарищеский матч стал для футбольной сборной Узбекистана первой игрой под руководством нового главного тренера Эктора Купера.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Товарищеский матч сборных Узбекистана и Сирии на стадионе "Миллий" в Ташкенте закончился ничьей 1:1.

Эта встреча стала для сборной Узбекистана первой под руководством нового главного тренера Эктора Купера. Голкипер Игнатий Нестеров провел сотый матч в воротах национальной команды.

Сборная Сирии перед товарищеским матчем с Узбекистаном
Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Сирии перед товарищеским матчем с Узбекистаном

Счет в игре открыл Марат Бикмаев, который реализовал пенальти на 64-й минуте, однако на 78-й минуте Омар Аль Сома забил ответный мяч.

Напомним, 11 сентября сборная Узбекистана сыграет товарищеский матч с Ираном, 13 октября - с Северной Кореей, 16 октября - с Катаром, 20 ноября - с Южной Кореей.




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