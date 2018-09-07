В Узбекистане займутся развитием кок-бору

По словам Бахромчато Гафурова, после яркой победы в этом виде спорта на Играх кочевников к нему стали относиться в республике по-другому.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Министерство физкультуры Узбекистана займется развитием спорта кок-бору, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По словам президента Федерации по улак-кок кары Бахромчато Гафурова, в Узбекистане стали по-другому относиться к этому виду спорта после победы над сборной Казахстана на Всемирных Играх кочевников 7 сентября.

Он также отметил, что сейчас кок-бору не очень развит в РУ, потому что "мы привыкли играть по другим правилам".

Ранее сообщалось, что Узбекистан обыграл Казахстан со счетом 4:5 на ипподроме в Чолпон-Ате. Узбекистанцам не помешало, что казахстанцы считаются абсолютными фаворитами в этом виде спорта.

В пятницу днем состоится финальный матч с Кыргызстаном.

Кок-бору – народная игра, цель которой – перехватить у противника тушу козла. Важно не только завладеть трофеем и удержать его, но и забросить в тай-казан (ворота) соперника.