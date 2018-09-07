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III Международные игры кочевников в Кыргызстане

В Узбекистане займутся развитием кок-бору

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Спорт
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Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (17)
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По словам Бахромчато Гафурова, после яркой победы в этом виде спорта на Играх кочевников к нему стали относиться в республике по-другому.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Министерство физкультуры Узбекистана займется развитием спорта кок-бору, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По словам президента Федерации по улак-кок кары Бахромчато Гафурова, в Узбекистане стали по-другому относиться к этому виду спорта после победы над сборной Казахстана на Всемирных Играх кочевников 7 сентября.

III Международные игры кочевников в Кыргызстане
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Гафуров: победа узбекистанцев в кок-бору на Играх кочевников – это чудо

Он также отметил, что сейчас кок-бору не очень развит в РУ, потому что "мы привыкли играть по другим правилам".

Ранее сообщалось, что Узбекистан обыграл Казахстан со счетом 4:5 на ипподроме в Чолпон-Ате. Узбекистанцам не помешало, что казахстанцы считаются абсолютными фаворитами в этом виде спорта.

В пятницу днем состоится финальный матч с Кыргызстаном.

Кок-бору – народная игра, цель которой – перехватить у противника тушу козла. Важно не только завладеть трофеем и удержать его, но и забросить в тай-казан (ворота) соперника.

Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (17)
Теги:
Игры, Кыргызстан, Узбекистан



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