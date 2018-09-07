Шерали Джураев выиграл турнир по курашу на призы президента Узбекистана

Призовой фонд турнира составлял 100 тысяч долларов, победитель получил половину из них.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik, Дильшода Рахматова. Узбекский курашист Шерали Джураев выиграл 50 тысяч долларов в финале Первого международного турнира на призы президента Узбекистана, который прошел в Ташкенте.

Призовой фонд турнира составлял 100 тысяч долларов. В соревнованиях участвовали спортсмены из почти 40 стран.

Победителем стал Шерали Джураев из Кашкадарьи, ему достался приз в 50 тысяч долларов, Бекмурод Олтибоев из Узбекистана завоевал серебряную медаль и 25 тысяч долларов. Аслан Камбиев из России и Темур Рахимов из Таджикистана разделили третье место. Каждый из них получил приз в размере 10 тысяч долларов.

Все участники соревнований выходили бороться в форме узбекского производства.