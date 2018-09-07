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Исполнительный директор Хорезмского отделения Федерации кураш Райимбой Шержанов

Шержанов: турнир по курашу доказал, что это мировой вид спорта

Рамиз Бахтияров
Спорт
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Исполнительный директор Хорезмского отделения Федерации кураша поделился своими впечатлениями о международном турнире, который прошел в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik, Дильшода Рахматова. Участие спортсменов из 40 стран мира в первом международном турнире – это признак большого уважения и внимания, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik Райимбой Шержанов.

Исполнительный директор Хорезмского отделения Федерации кураша Узбекистана подчеркнул, что он приехал на турнир в Ташкенте с гордостью и хорошим настроением.

Международный турнир по курашу в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Международный турнир по курашу в Ташкенте

"К празднику 27-летней годовщины независимости нашей родины прибавилась еще одна радостная новость из Джакарты. Там узбекские спортсмены заняли пятое место. Это говорит о росте Узбекистана", - заявил гость соревнований.

Шержанов подчеркнул, что включение в борьбу в Азиатских играх стало причиной для гордости узбекского народа.

"Храбрость, благородство и все черты узбекского народа сосредоточены в кураше. Сегодня на пяти континентах открыты федерации в 102 странах. Это свидетельствуют о том, что кураш сегодня - всемирный вид спорта. Один шаг остался до большой олимпиады. Азиатские игры считаются малой олимпиадой. Все с большим интересом принимали участие, боролись и смотрели кураш. Теперь очередь за олимпиадой", - сказал Шержанов.

Шержанов поделился своими впечатлениями от международного турнира. По его мнению, кураш выполнил главную задачу, доказал, что является мировым видом спорта.

"Вот мы видим, как сотни молодых людей пришли посмотреть этот замечательный турнир. Одна из основных задач кураша - воспитание. В правилах кураша сосредоточено уважение к сопернику, храбрость, благородство, это значит, что на сегодня данный вид спорта добился своих целей. Курашисты из 40 стран мира приняли участие в соревновании. Это говорит о большом уважении к Узбекистану. Думаю, это только начало. В ближайшее время в Узбекистан прибудут спортсмены из 100 стран и будут участвовать в соревнованиях по курашу", - добавил Шержанов.

Теги:
Узбекистан, турнир, кураш



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