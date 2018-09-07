Теперь футболистов "Сурхана" будет тренировать Рифат Акрамхужаев.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Игорь Анатольевич Шквырин оставил пост главного тренера команды "Сурхан" по собственному желанию, говорится в официальном канале клуба в Telegram.

По данным championat.asia, теперь "Сурхан" будет тренировать Рифат Акрамхужаев.

Ранее Акрамхужаев руководил футбольным клубом "НБУ-Азия", который был распущен в январе.

Напомним, в августе аргентинский тренер Эктор Купер официально возглавил сборную Узбекистана.

"Сурхан" — узбекистанский футбольный клуб из города Термеза. В настоящее время участник ПРО-лиги Узбекистана — второго по уровню и значимости футбольного дивизиона страны. В сезоне 2017 года занял 4-е место среди 18 команд в этой лиге.