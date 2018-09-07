Казахи не поддавались: Федерация кокпара РК объяснила проигрыш узбекистанцам

Президент Федерации по кокпару Казахстана Ерлен Оспанов опроверг информацию о том, что команда специально поддалась, дабы не играть со сборной Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Сборная Казахстана по кок-бору проиграла узбекистанцам, потому что отправила на III Всемирные игры кочевников второй состав, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на президента Федерации по кокпару РК Ерлена Оспанова.

Узбекистанцы в полуфинале турнира по кок-бору обыграли команду Казахстана со счетом 5:4.

"Во-первых, спасибо за игру нашим молодым спортсменам. Мы отправили их на крупное соревнование, чтобы они набирались опыта. Нашей целью было узнать, кто из них лучший, — это удалось. Во-вторых, они участвовали в других соревнованиях и не смогли хорошо подготовиться", — сказал Оспанов.

Он опроверг информацию о том, что команда специально поддалась, дабы не играть со сборной Кыргызстана, как предположил бывший руководитель команды Кыргызстана Талас Бегалиев. Оспанов напомнил, что в прошлом году на чемпионате мира по кокпару кыргызстанцы в Астане сыграли достойно и соглашались со всеми правилами.

"Вы сами видели, какая была игра. Абсолютно все ожидали, что в финал выйдут Кыргызстан и Казахстан. Неправильно говорить, что мы специально поддались. Команда Узбекистана хорошо подготовилась. Насчет выданных нам лошадей никаких вопросов нет, они скакали хорошо. А насчет Таласа Бегалиева можем сказать, что произошло недопонимание", — сказал президент федерации.

Ранее в интернете появилось видео, на кадрах которого Бегалиев зашел в микроавтобус, где сидели казахстанские игроки, и раскритиковал их за слабое выступление в полуфинале. Он считает, что они просто отдали победу узбекистанцам.

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Между тем глава Федерации по кок-бору Жыргалбек Саматов сказал, что итог матча между Казахстаном и Узбекистаном является доказательством того, что уровень кок-бору поднимается.

"Кыргызстан и Казахстан постоянно выходили в финал, потому что каждый спортсмен выступал со своей лошадью. Но здесь каждый выбрал себе коня сам. Соревнуясь в нейтральных условиях, узбекистанцы показали, что они сильные. После игры я встретился с казахстанской командой, они сказали, что сделали все возможное. К нашей стороне у них нет претензий", — сказал Саматов.

Финальная игра между Кыргызстаном и Узбекистаном состоится сегодня. За третье место поборются сборные Казахстана и России.