Узбекистанец завоевал золото в самбо на III Всемирных играх кочевников

В копилке сборной Узбекистана на играх сейчас 25 медалей, в том числе 3 золотых, 5 серебряных и 17 бронзовых.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Узбекистанец Бекзод Каримов стал победителем соревнований по самбо в абсолютной весовой категории на III Всемирных играх кочевников.

© Foto : Павел Антонов Бекзод Каримов стал победителем в турнире по самбо на Всемирных играх кочевников

В копилке сборной Узбекистана на играх сейчас 25 медалей, в том числе 3 золотых, 5 серебряных и 17 бронзовых. Сборная республики занимает седьмое место в общекомандном зачете. Лидируют хозяева соревнований: сборная Кыргызстана завоевала уже 78 медалей, в том числе 30 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых. На втором месте в медальном зачете команда России, у которой 43 награды: 16 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых. Замыкает тройку лидеров Казахстан с 49-ю медалями (11 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая).

III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.