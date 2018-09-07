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Узбекский всадник во время соревнований по Кок-Бору

Сборная Узбекистана завоевала серебро в кок-бору на Играх кочевников

© AFP 2018 / VYACHESLAV OSELEDKO
Спорт
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Финальный поединок закончился со счетом 32:9 в пользу команды Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Сборная Узбекистана в финале турнира по кок-бору в рамках III Всемирных играх кочевников уступила команде Кыргызстана и завоевала серебряные медали.

Поединок закончился со счетом 32:9 в пользу хозяев соревнований.

Напомним, в полуфинале турнира сборная Узбекистана сенсационно обыграла представителей Казахстана со счетом 4:3.

Көк бөрү – древняя популярная конная-спортивная игра среди народов Азии. В простонародье игру называют "улак тартыш" (перетягивание козла или козлодрание). Кок борү – это симбиоз скачек и игры. Всадники борются за тушу козла – необходимо не только завладеть ею, но и удержать, а затем забросить в "тайказан" (ворота) команды соперника. В составе команды 16 человек: 12 игроков, 1 тренер, 3 конюха.

В копилке сборной Узбекистана на играх сейчас 25 медалей, в том числе 3 золотых, 5 серебряных и 17 бронзовых. Сборная республики занимает седьмое место в общекомандном зачете. Лидируют хозяева соревнований: сборная Кыргызстана завоевала уже 78 медалей, в том числе 30 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых.

III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.




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