16:32 08 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия

 Россия выиграла у Турции на первом матче после Чемпионата мира по футболу

© Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
Получить короткую ссылку
103 0 0

Игра второй группы лиги B закончилась со счетом 2:1, голы забили Денис Черышев и Артем Дзюба.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сборная России выиграла у Турции в матче Лиги наций – первом после Чемпионата мира по футболу, сообщает Р-Спорт.

Игра второй группы лиги B завершилась со счетом 2:1. На 13-й минуте гол забил герой ЧМ Денис Черышев, на 49-й – Артем Дзюба. У хозяев – Сердар Азиз на 41-й минуте.

Встреча проходила в пятницу в турецком городе Трабзоне.

По словам главного тренера Станислава Черчесова, после ЧМ-2018 сборная России не изменяет своим принципам. Стиль можно охарактеризовать одним словом – команда. "Мы" и для новых, и для постоянных игроков – на первом месте, "я" вторично.

Следующий матч пройдет 11 октября, Россия сыграет против команды Швеции. 10 сентября сборная РФ встретится со сборной Чехии в Ростове-на-Дону.

По теме

Российские болельщики назвали лучших игроков ЧМ-2018
Чему удивились и позавидовали российские комментаторы в Узбекистане
Теги:
Россия, Турция, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Пять котят, фото из архива
    Кто сказал "мяу"?

    В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

  • Ремонтные работы в Республиканской детской больнице
    Впервые после войны

    В Республиканской детской больнице в Сухуме начался ремонт – восстановительные работы здесь не проводились со времен войны 1992-1993 годов.

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международный турнир по курашу в Ташкенте
Кураш на кураже: в Ташкенте прошел турнир на призы президента
Чтобы помнили: как началась блокада Ленинграда
Удивительные способности человеческого мозга

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054