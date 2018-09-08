 Россия выиграла у Турции на первом матче после Чемпионата мира по футболу

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сборная России выиграла у Турции в матче Лиги наций – первом после Чемпионата мира по футболу, сообщает Р-Спорт.
Игра второй группы лиги B завершилась со счетом 2:1. На 13-й минуте гол забил герой ЧМ Денис Черышев, на 49-й – Артем Дзюба. У хозяев – Сердар Азиз на 41-й минуте.
Встреча проходила в пятницу в турецком городе Трабзоне.
По словам главного тренера Станислава Черчесова, после ЧМ-2018 сборная России не изменяет своим принципам. Стиль можно охарактеризовать одним словом – команда. "Мы" и для новых, и для постоянных игроков – на первом месте, "я" вторично.
Следующий матч пройдет 11 октября, Россия сыграет против команды Швеции. 10 сентября сборная РФ встретится со сборной Чехии в Ростове-на-Дону.