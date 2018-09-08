Всадники из Узбекистана блестяще выступают на Кубке мира по конкуру

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Узбекистан на престижном соревновании представляют Саидамир Тургунбаев и Абдушукур Собиржонов, сообщает пресс-служба Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.
В рамках второго соревновательного дня в квалификационном конкурсе на "чистоту и резвость" они попали в финал, оказавшись в десятке лучших спортсменов и преодолев маршрут без штрафных очков.
Второй квалификационный маршрут прошел в жесткой конкуренции. Узбекистанцы, совершив несколько ошибок, утратили лидирующие позиции. Борьба за победу в этой программе развернулась между более опытными спортсменами.
Несмотря ни на что Саидамир Тургунбаев и Абдушукур Собиржонов оказались в десятке лучших.
Главный старт соревнований FEI World Jumping Challenge final, где определится победитель и обладатель Кубка, состоится 9 сентября.
В борьбе за победу спортсмены сразятся в равных условиях без груза штрафных очков от предыдущих соревнований.