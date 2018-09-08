Всадники из Узбекистана блестяще выступают на Кубке мира по конкуру

В Ташкенте проходит финальный этап Кубка мира по конкуру FEI World Jumping Challenge. В финальном этапе выступают 20 лучших спортсменов из 10 регионов.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Узбекистан на престижном соревновании представляют Саидамир Тургунбаев и Абдушукур Собиржонов, сообщает пресс-служба Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

В рамках второго соревновательного дня в квалификационном конкурсе на "чистоту и резво­сть" они попали в финал, оказавшись в десятке лучших спортсменов и преодолев маршрут без штрафных очков.

Второй квалификационный маршрут прошел в жестк­ой конкуренции. Узбекистанцы, сов­ершив несколько ошиб­ок, утратили лидирующ­ие позиции. Борьба за победу в этой программе развернулась между более опытными спортсменами.

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Несмотря ни на что Саидамир Тур­гунбаев и Абдушукур Собиржонов оказались в десятке лучших.

Главный старт сорев­нований FEI World Jumping Challenge fin­al, где определится победитель и облад­атель Кубка, состоится 9 сент­ября.

В борьбе за по­беду спортсмены сраз­ятся в равных услови­ях без груза штрафных очков от предыдущих соревнований.