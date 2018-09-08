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Закрытие Всемирных игр кочевников в Кыргызстане

В Кыргызстане завершаются Игры кочевников – следующие пройдут в Турции

Пресс-служба правительства Кыргызстана / Сабир Альчиев
Спорт
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Во время церемонии закрытия в Чолпон-Ате состоится символическая передача игр Турецкой Республике, там соревнования пройдут в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. На ипподроме в городе Чолпон-Ата началась официальная церемония закрытия III Всемирных игр кочевников, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В ближайшее время также состоится символическая передача права проводить состязания Турции, там они пройдут в 2020 году. В качестве символа представители Турецкой Республики сосуд с ледниковой водой, набранный на одном из высокогорных пиков Кыргызстана.

III Международные игры кочевников в Кыргызстане
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Ранее сообщалось об участии в церемонии закрытия узбекской певицы Озоды Нурсаидовой.

Сборная Узбекистана завоевала на ВИК в этом году 33 медали – 7 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых. Настоящей спортивной сенсацией стало серебро по кок-бору – в полуфинале узбекистанцы обыграли представителей Казахстана со счетом 4:3, однако затем уступили хозяевам – 32:9.

III Всемирные игры кочевников прошли со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Это одно из главных спортивных событий тюркского мира.

Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, Всемирные игры кочевников



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