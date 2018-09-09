Прыгунья из Узбекистана стала второй на Континентальном кубке в Чехии

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Светлана Радзивил из Узбекистана стала второй в прыжках в высоту на Континентальном кубке по легкой атлетике, который проходит в Остраве (Чехия). Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики республики.

Узбекистанка показала результат 1,95 метра. Радзивил взяла высоту с первой попытки. Однако ее опередила россиянка Мария Ласицкене (2,00 метра). На третьем месте оказалась Леверн Спенсер (Сент-Люсия, 1,93).

Ранее узбекская легкоатлетка выступила на Азиатских играх в Индонезии. Спортсменка завоевала золото в прыжках в высоту. Всего сборная легкой атлетики Узбекистана выиграла для республики четыре медали.