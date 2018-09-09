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Открытый чемпионат по кок-бору

Первый чемпионат мира по кок-бору пройдет в Узбекистане в 2019 году

© Sputnik / Владимир Пирогов
Спорт
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Ранее на прошедших в Кыргызстане III Всемирных играх кочевников сборная Узбекистана завоевала серебро по кок-бору.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Первый чемпионат мира по кок-бору пройдет в Узбекистане в 2019 году.

Такое решение было принято в ходе переговоров руководства Федерации кок-бору Кыргызстана и представителей Министерства спорта Узбекистана 8 сентября на Иссык-Куле.

"Пока не ясно в каком городе пройдет чемпионат мира и в какие даты, но решение уже принято. Турнир состоится по правилам кок-бору с тайказанами", - отметил президент кыргызской федерации Жыргалбек Саматов в интервью агентству Sport АКИpress.

Напомним, на прошедших в Кыргызстане III Всемирных играх кочевников сборная Узбекистана завоевала серебро по кок-бору – в полуфинале узбекистанцы обыграли представителей Казахстана со счетом 4:3, однако затем уступили хозяевам – 32:9.

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Теги:
Кыргызстан, чемпионат, Узбекистан



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