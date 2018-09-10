Узбекистанец стал обладателем бронзы на финале Кубка мира по конкуру

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Узбекистанец Саидамирхон Тургунбаев на лошади Амбассадор завоевал бронзовую медаль крупнейшего соревнования спортивного сезона 2018 года - Кубка мира по преодолению препятствий FEI World Jumping Challenge.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.
Первый гит финала узбекистанцы Саидамир Тургунбаев и Абдушукур Собиржонов "отпрыгали чисто", без штрафных очков. Во втором гите финала Саидамирхон Тургунбаев прошел маршрут без разрушений препятствий, а Абдушукур Собиржонов набрал восемь штрафных очков.
По итогам двух конкуров и перепрыжки определились победители и призеры.
Первое место завоевал Стернбах Надав из Израиля на лошади Арагон. Второе место – у всадника из Аргентины Ричарда Киеркигарда на Рамиро. Бронзовым призером стал спортсмен из Узбекистана Саидамирхон Тургунбаев на лошади Амбассадор.
Отметим, что Узбекистан первым принимал столь масштабные соревнования среди стран Азиатского континента и СНГ.
Этапы "Кубка вызова" проходят в десяти различных мировых спортивных зонах, определенных Международной федерацией конного спорта FEI. Эти соревнования направлены на выявление сильнейших всадников мирового рейтинга. А в финале спортивного марафона встречаются победители и призеры своих лиг FEI World Jumping Challenge.