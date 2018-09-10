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Узбекистанец Саидамирхон Тургунбаев завоевал бронзовую медаль Кубка мира по преодолению препятствий FEI World Jumping Challenge

Узбекистанец стал обладателем бронзы на финале Кубка мира по конкуру

© Equestrian Federation of Uzbekistan
Спорт
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В Узбекистане завершился финал Кубка мира по конкуру FEI World Jumping Challenge.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Узбекистанец Саидамирхон Тургунбаев на лошади Амбассадор завоевал бронзовую медаль крупнейшего соревнования спортивного сезона 2018 года - Кубка мира по преодолению препятствий FEI World Jumping Challenge.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

Первый гит финала узбекистанцы Саидамир Тургунбаев и Абдушукур Собиржонов "отпрыгали чисто", без штрафных очков. Во втором гите финала Саидамирхон Тургунбаев прошел маршрут без разрушений препятствий, а Абдушукур Собиржонов набрал восемь штрафных очков.

FEI World Jumping Challenge проходит в Узбекистане
Пресс-служба Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана
Всадники из Узбекистана блестяще выступают на Кубке мира по конкуру

По итогам двух конкуров и перепрыжки определились победители и призеры.

Первое место завоевал Стернбах Надав из Израиля на лошади Арагон. Второе место – у всадника из Аргентины Ричарда Киеркигарда на Рамиро. Бронзовым призером стал спортсмен из Узбекистана Саидамирхон Тургунбаев на лошади Амбассадор.

Отметим, что Узбекистан первым принимал столь масштабные соревнования среди стран Азиатского континента и СНГ.

Этапы "Кубка вызова" проходят в десяти различных мировых спортивных зонах, определенных Международной федерацией конного спорта FEI. Эти соревнования направлены на выявление сильнейших всадников мирового рейтинга. А в финале спортивного марафона встречаются победители и призеры своих лиг FEI World Jumping Challenge.

 




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