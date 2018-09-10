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Денис Истомин

Денис Истомин стал чемпионом на международном турнире в США

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Спорт
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Встреча продлилась 1 час 8 минут, матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин (76-й в рейтинге ATP) выиграл турнир серии "челленджер" в Чикаго (США).

В финале Истомин победил американца Реилли Опелку (173), передает Tennisexplorer.com.

Узбекский теннисист Денис Истомин
© ATP
Денис Истомин уступил в первом круге "Ролан Гаррос"
Решающий матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу узбекистанца. Встреча продлилась 1 час 8 минут. Истомин реализовал три брейк-поинта, сделал один эйс и одну двойную ошибку. 21-летний Опелка сделал 13 эйсов и три двойные ошибки.

По пути к финалу Истомин победил сальвадорца Марсело Аревало (146), бельгийца Рубена Бемельманса (128), а также представителей США Томми Пола (370) и Бьорна Франтанджело (175).

Этот титул стал для Истомина одиннадцатым на турнирах серии "челленджер". Узбекистанец заработал 21,6 тысячи долларов и 125 рейтинговых очков.

Также в Чикаго состоялись соревнования в парном разряде, где победу одержал британский дуэт Люк Бэмбридж/Кен Скупски. В женском одиночном турнире лидировала хорватка Петра Мартич. В парах у женщин победила связка Мона Бартель (Германия)/Каролина Плишкова (Чехия).

Денис Истомин из Узбекистана радуется победе над китайцем Ву Ибингом во время финального теннисного матча в одиночном разряде среди мужчин на азиатских играх 2018 года
© AFP 2018 / MOHD RASFAN
Денис Истомин выиграл золото Азиатских игр
Турнир серии "челленджер" в Чикаго был включен в календарь тура в июле текущего года. По словам организатора соревнований, директора компании Oracle Марка Херда, появление нового турнира связано с тем, что американским игрокам нужно больше возможностей для выступлений дома. Призовой фонд соревнований равен для мужчин и женщин — по $150 тысяч.

Ранее Денис Истомин выиграл золотую медаль на турнире по теннису на Азиатских играх - 2018 в Индонезии.




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