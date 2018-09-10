Денис Истомин стал чемпионом на международном турнире в США

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин (76-й в рейтинге ATP) выиграл турнир серии "челленджер" в Чикаго (США).
В финале Истомин победил американца Реилли Опелку (173), передает Tennisexplorer.com.Встреча продлилась 1 час 8 минут. Истомин реализовал три брейк-поинта, сделал один эйс и одну двойную ошибку. 21-летний Опелка сделал 13 эйсов и три двойные ошибки.
По пути к финалу Истомин победил сальвадорца Марсело Аревало (146), бельгийца Рубена Бемельманса (128), а также представителей США Томми Пола (370) и Бьорна Франтанджело (175).
Этот титул стал для Истомина одиннадцатым на турнирах серии "челленджер". Узбекистанец заработал 21,6 тысячи долларов и 125 рейтинговых очков.
Также в Чикаго состоялись соревнования в парном разряде, где победу одержал британский дуэт Люк Бэмбридж/Кен Скупски. В женском одиночном турнире лидировала хорватка Петра Мартич. В парах у женщин победила связка Мона Бартель (Германия)/Каролина Плишкова (Чехия).
Ранее Денис Истомин выиграл золотую медаль на турнире по теннису на Азиатских играх - 2018 в Индонезии.