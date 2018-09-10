Олимпийская сборная Узбекистана продолжит выступать в форме бренда Pres-Jog

Представители китайской компании отметили, что Узбекистан - что боевой дух и уважение к соперникам, свойственные узбекским спортсменам, полностью совпадают с ценностями Pres-Jog.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Сборная Узбекистана продолжит выступать в форме китайского бренда Pres-Jog, которую спортсмены опробовали на Азиатских играх в Индонезии, сообщает корреспондент Sputnik.

Для турнира китайская компания предоставила 450 комплектов экипировки. Новая форма принесла спортсменам удачу, отметил президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов: выступление на Азиаде - 2018 стало для узбекистанцев самым успешным за всю историю участия в турнире.

"Узбекская спортивная делегация будет выступать в одежде бренда Pres-Jog на предстоящих соревнованиях. Узбекская олимпийская сборная по футболу также выйдет на поле в одежде этого бренда", - сказал Ахмаджанов.

Представители китайской компании отметили, что Узбекистан - одно из сильнейших спортивных государств в Азии и узбекские спортсмены своим боевым духом завоевали уважение в мире спорта. Именно эти черты узбекской команды полностью совпадают с ценностями Pres-Jog. Поэтому, китайская компания считает большой честью стать стратегическим партнером НОК Узбекистана.

Узбекистан - страна Великого Шелкового Пути и имеет давние традиции сотрудничества с Китаем. Это не просто сотрудничество, а следующий шаг в направлении осуществления стратегии "Один пояс, один путь" для компании QIERTE Co Ltd. (владелец бренда Pres-Jog, - прим. ред.). Мы будем развивать наше сотрудничество в мире спорта и надеемся, что это станет своеобразным мостом на пути осуществления стратегии "Один пояс, один путь", - сообщили в китайской компании.

Новый экипировщик предоставит олимпийской сборной Узбекистана полный комплект специальной одежды и снаряжения для легкой атлетики, футбола, карате, кураша, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики, настольного тенниса, гандбола и других видов спорта.