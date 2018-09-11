Эктор Купер: все будет постепенно, как в песне Despacito

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер перед товарищеским матчем с Ираном попросил болельщиков набраться терпения, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
Встреча состоится на стадионе "Миллий" в Ташкенте в 20:00.
"Этот матч станет для нас серьезным испытанием. На поле выйдут и новые игроки. Иран – очень сильный противник. Команда Карлуша Кейруша очень хорошо себя зарекомендовала", - заявил Купер на предматчевой пресс-конференции.
Первый поединок под его руководством - товарищеская игра с Сирией - закончился со счетом 1:1. За Узбекистан гол с пенальти забил на 64-й минуте Марат Бикмаев.
По словам тренера, сначала он путал некоторых игроков сборной из-за одинаковых имен, но теперь научился их различать.
"В команде есть 2-3 игрока с одинаковыми именами. Первоначально мне было сложно их различать, но сейчас с этим все в порядке. Прежде чем приехать в Узбекистан, я выучил всех футболистов по фамилиям - Исмаилов, Кримец. Но здесь я уже смог выучить их имена", - поделился наставник.
Он также пояснил, что у каждого игрока есть шанс стать капитаном команды - процесс будет решаться "естественным путем".
"Хочу попросить болельщиков набраться еще немного терпения. Со временем все встанет на свои места. Каждый поклонник желает, чтобы наша команда приняла участие в ЧМ. Все будет происходить постепенно, как поется в песне Despacito", - заключил Купер.
Напомним, 13 октября сборная Узбекистана сыграет товарищеский матч с Северной Кореей, 16 октября - с Катаром, 20 ноября - с Южной Кореей. В январе национальная команда республики примет участие в Кубке Азии в Объединенных Арабских Эмиратах.