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Игрок сборной Узбекистана на матче против команды Ирана

Подопечные Эктора Купера уступили сборной Ирана в товарищеском матче

© Фото: Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
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Сборная Узбекистана под руководством Эктора Купера проиграла команде Ирана на своем поле. Примечательно, что именно иранского тренера - Карлуша Кейруша — многие футбольные эксперты прочили в наставники "белых волков", однако после завершения ЧМ-2018 в России команду возглавил аргентинский специалист.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана во второй официальной встрече при новом наставнике уступила команде Ирана с минимальным счетом — 0:1, сообщает Ассоциация футбола республики.

Матч состоялся во вторник 11 сентября на столичном стадионе "Миллий" и завершился победой гостей, у которых единственным результативным ударом на 67-й минуте отличился Мехди Тораби.

Это второй за неделю товарищеский матч сборной Узбекистана под руководством нового тренера - Эктора Купера. В дебютном для наставника поединке 6 сентября узбекистанцы сыграли вничью с командой Сирии 1:1.

Сам аргентинский тренер узбекистанцев изначально, еще на своей презентации, осторожно высказывался по поводу успехов своих подопечных, призывая болельщиков быть терпеливыми и сразу не ждать каких-то чудес от игры любимой команды. Перед поединком с Ираном Купер по сути повторил свою мысль, отметив, что соперник очень сложный, поэтому игра будет напряженной. При этом он подчеркнул, что изменения будут происходить постепенно — необходимо время на адаптацию новых игроков и отработку тренерских стратегий.

Эктор Купер
Футбольная ассоциация Узбекистана
Эктор Купер: все будет постепенно, как в песне Despacito
Помимо уже проведенных матчей, 13 октября сборная Узбекистана сыграет товарищеский матч с Северной Кореей, 16 октября - с Катаром, 20 ноября - с Южной Кореей. В январе национальная команда республики примет участие в Кубке Азии в Объединенных Арабских Эмиратах.

Аргентинец Эктор Купер был официально представлен главным тренером сборной Узбекистана по футболу 6 августа. На этом посту он сменил узбекского специалиста Самвела Бабаяна, который так и не смог вывести Узбекистан в финальную стадию чемпионата мира по футболу в России. При этом после отставки Бабаяна командой по сути одновременно несколько тренеров и только после завершения мундиаля в России спортивные чиновники смогли окончательно определиться с кандидатурой наставника.

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Теги:
Иран, Узбекистан, футбол



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