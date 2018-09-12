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Салат. Иллюстративное фото

Учеников школ олимпийского резерва будут кормить сторонние фирмы

CC0 / pixabay.com
Спорт
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Для питания в образовательных спортивных учреждениях Минспорта планирует нанять на аутсорсинге поставщиков еды.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В течение 2018-2019 учебного года будет создана современная служба аутсорсинга питания для учеников школ-интернатов олимпийского резерва Хорезмской, Ферганской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей.

"Одним из самых важных аспектов атлета является строго контролируемый подсчет калорий. Сегодня многие учебные заведения используют старомодную систему для кормления молодых спортсменов. Поэтому министерство планирует внедрить современные методы в этом процессе", - говорится в сообщении Минобразования и спорта.

После внедрения в этих областях данная система будет использоваться во всех регионах республики.




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