20:37 14 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Узбекский теннисист Денис Истомин

Теннисисты Узбекистана и Великобритании сражаются за выход в мировую лигу

© Twitter
Спорт
Получить короткую ссылку
43 0 0

Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин играет сейчас против второй ракетки сборной Великобритании Даниэля Эванса.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В рамках Кубка Дэвиса сборная Узбекистана проводит турниры с теннисистами Великобритании за выход в Мировую лигу.

"Матчи стартуют сегодня. В 17:00 по ташкентскому времени первая ракетка Узбекистана Денис Истомин сыграет против второй ракетки сборной Великобритании Даниэля Эванса. После окончания игры Кэмерон Норри проведет матч с Журабеком Каримовым", - говорится на сайте НОК Узбекистана.

Полный список игроков опубликован на сайте David cup. Завтра состоятся парные соревнования. На данный момент главный тренер сборной Петр Лебедь зарегистрировал Дениса Истомина и Санжара Файзиева. Исходя из сегодняшних матчей возможны изменения в составе парного разряда.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси
Сказочное путешествие: видео убранства самой большой мечети Бишкека с дрона
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054