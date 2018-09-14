Теннисисты Узбекистана и Великобритании сражаются за выход в мировую лигу

Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин играет сейчас против второй ракетки сборной Великобритании Даниэля Эванса.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В рамках Кубка Дэвиса сборная Узбекистана проводит турниры с теннисистами Великобритании за выход в Мировую лигу.

"Матчи стартуют сегодня. В 17:00 по ташкентскому времени первая ракетка Узбекистана Денис Истомин сыграет против второй ракетки сборной Великобритании Даниэля Эванса. После окончания игры Кэмерон Норри проведет матч с Журабеком Каримовым", - говорится на сайте НОК Узбекистана.

Полный список игроков опубликован на сайте David cup. Завтра состоятся парные соревнования. На данный момент главный тренер сборной Петр Лебедь зарегистрировал Дениса Истомина и Санжара Файзиева. Исходя из сегодняшних матчей возможны изменения в составе парного разряда.