20:37 14 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Футболист Вальдемар Антон

Черчесов рассказал, почему Антон Вальдемар не может играть за Россию

twitter.com/Hannover96
Спорт
Получить короткую ссылку
28 0 0

Ранее агент футболиста Рене Нойнекер заявил, что его клиент пока не определился, за какую национальную команду он хотел бы играть: России или Германии.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Немецкий футболист узбекского происхождения Антон Вальдемар не имеет права играть за сборную России, пока у нет российского паспорта, заявил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов на телеканале "Россия-24".

Ранее агент футболиста Рене Нойнекер заявил, что его клиент пока не определился, за какую национальную команду он хотел бы играть: России или Германии.

"С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение. Если юридически он может играть, значит, мы будем обращать внимание. Еще раз говорю, мы никого не заставляем брать наш паспорт. Если мне говорят, что есть российский футболист там-то и там-то, то я звоню. Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть", - заявил Черчесов.

Антон Вальдемар родился 20 июля 1996 года в городе Алмалыке в Ташкентской области. Его родители из Узбекистана, но переехали в Германию. По словам самого Вальдемара, его дедушка и бабушка разговаривали на узбекском языке, а его родители и он сам русскоязычные, но в то же время владеют и немецким языком.

Футболом Вальдемар начал заниматься в академии клуба "Ганновер 96". Играл за молодежную команду данного клуба. С 2016 года стал привлекаться в основную команду "Ганновера", с которой выступал в немецкой Бундеслиге и второй Бундеслиге. Сейчас 22-летний игрок - самый молодой капитан в Бундеслиге.

За молодежную сборную Германии он сыграл пять матчей.

По теме

СМИ: уроженца Узбекистана футболиста Антона Вальдемара хотят видеть в ЦСКА



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси
Сказочное путешествие: видео убранства самой большой мечети Бишкека с дрона
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054