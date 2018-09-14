Черчесов рассказал, почему Антон Вальдемар не может играть за Россию

Ранее агент футболиста Рене Нойнекер заявил, что его клиент пока не определился, за какую национальную команду он хотел бы играть: России или Германии.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Немецкий футболист узбекского происхождения Антон Вальдемар не имеет права играть за сборную России, пока у нет российского паспорта, заявил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов на телеканале "Россия-24".

Ранее агент футболиста Рене Нойнекер заявил, что его клиент пока не определился, за какую национальную команду он хотел бы играть: России или Германии.

"С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение. Если юридически он может играть, значит, мы будем обращать внимание. Еще раз говорю, мы никого не заставляем брать наш паспорт. Если мне говорят, что есть российский футболист там-то и там-то, то я звоню. Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть", - заявил Черчесов.

Антон Вальдемар родился 20 июля 1996 года в городе Алмалыке в Ташкентской области. Его родители из Узбекистана, но переехали в Германию. По словам самого Вальдемара, его дедушка и бабушка разговаривали на узбекском языке, а его родители и он сам русскоязычные, но в то же время владеют и немецким языком.

Футболом Вальдемар начал заниматься в академии клуба "Ганновер 96". Играл за молодежную команду данного клуба. С 2016 года стал привлекаться в основную команду "Ганновера", с которой выступал в немецкой Бундеслиге и второй Бундеслиге. Сейчас 22-летний игрок - самый молодой капитан в Бундеслиге.

За молодежную сборную Германии он сыграл пять матчей.