Шота Арвеладзе рассказал, что мешает играть футболистам "Пахтакора"

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе поделился своими впечатлениями от матча 23-тура Суперлиги "Навбахор" - "Пахтакор", который завершился со счетом 3:3.

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"Сегодня мы стали свидетелями удивительной атмосферы футбола. Шесть забитых мячей, супер-болельщики... Такую прекрасную картину портит лишь состояние поля. Нет возможности даже нормально отдать элементарный пас", - цитирует слова Арвеладзе championat.asia.

Тренер подчеркнул, что "такого ужасного поля нет нигде" в Узбекистане.

"В Суперлиге должны быть соответствующие условия. Поле мешает играть в футбол", - сказал Арвеладзе sports.uz.

Он подчеркнул, что для "красивой игры" необходимо привести стадион в порядок.