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Ракетка и мяч в руках теннисистки

Узбекистан сравнял счёт в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Великобританией

© Flickr / meridican
Спорт
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Узбекистанец Джурабек Каримов нанёс поражение Кэмерону Норри, одержав сенсационную победу.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Сборная Узбекистана сравняла счёт в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с Великобританией.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Во втором матче игрового дня Джурабек Каримов нанёс поражение Кэмерону Норри со счётом 0:6, 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 2:6. Таким образом, Каримов одержал сенсационную победу.

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Спортсмен сделал 8 эйсов, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 9 из 17 брейк-пойнтов. Его соперник, дебютировавший за сборную, сделал 7 подач навылет, взял 9 из 17 брейков и допустил 8 двойных ошибок.

Ранее Даниэль Эванс вывел британцев вперёд. В первом матче он нанёс поражение Денису Истомину в пяти сетах – 7:6 (4), 4:6, 0:6, 6:4, 7:5.

Матчи плей-офф Великобритания – Узбекистан проходят на харде на крытых кортах в шотландском Глазго. Великобритания и Узбекистан раньше никогда не встречались друг с другом в рамках Кубка Дэвиса.




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