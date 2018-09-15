Узбекистан сравнял счёт в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Великобританией

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Сборная Узбекистана сравняла счёт в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с Великобританией.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Во втором матче игрового дня Джурабек Каримов нанёс поражение Кэмерону Норри со счётом 0:6, 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 2:6. Таким образом, Каримов одержал сенсационную победу.

REUTERS / Carlos Barria "Фантастическая команда": Трамп лично поздравил узбекского теннисиста

Спортсмен сделал 8 эйсов, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 9 из 17 брейк-пойнтов. Его соперник, дебютировавший за сборную, сделал 7 подач навылет, взял 9 из 17 брейков и допустил 8 двойных ошибок.

Ранее Даниэль Эванс вывел британцев вперёд. В первом матче он нанёс поражение Денису Истомину в пяти сетах – 7:6 (4), 4:6, 0:6, 6:4, 7:5.

Матчи плей-офф Великобритания – Узбекистан проходят на харде на крытых кортах в шотландском Глазго. Великобритания и Узбекистан раньше никогда не встречались друг с другом в рамках Кубка Дэвиса.