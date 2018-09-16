В шаге от золота: узбекская шахматистка завоевала серебро ЧМ среди юниоров

Гулрухбегим Тохирджонова набрала равное количество очков с соперницей из России, однако уступила первое место по дополнительным показателям.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Шахматистка из Узбекистана Гулрухбегим Тохиржонова стала обладательницей серебряной медали чемпионата мира среди девушек до 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.

Отметим, что узбекистанка по итогам 11 туров набрала равное количество очков с соперницей из России Александрой Мальцевской (по 8,5 балла). Однако благодаря лучшим дополнительным показателям чемпионкой мира стала Мальцевская.

Третье место заняла грузинка Нино Хомерики, в активе которой 8 очков.

У юношей первое место занял иранец Пархам Магсудлу, набравший 9,5 очка. На один балл меньше набрали россияне Сергей Лобанов и Андрей Есипенко, а также Пураник Абхиманью из Индии. По дополнительным показателям индийский шахматист стал вторым, Лобанов - третьим, Есипенко остановился в шаге от медалей.

Чемпионата мира по шахматам среди юниоров проходил в Турции.