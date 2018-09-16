Узбекистан уступил Великобритании на Кубке Дэвиса

Поединок между сборными Узбекистана и Великобритании, состоявший из четырех встреч, завершился уверенной победой англичан - 3:1.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана уступила британцам со счетом 1:3 в матче плей-офф Кубка Дэвиса по теннису, сообщается на официальном сайте турнира. В заключительный соревнований, проходивших на шотландских кортах, узбекистанцы ничего не смогли противопоставить ни в парном, ни в одиночном разряде.

Сначала британский дуэт в составе Даниэля Инглота и Джима Мюррея в четырех сетах оказался сильнее пары Файзиев - Истомин: итог игры 4:6, 7:6, 6:2, 6:3, а затем британец Кэмерон Норри, сенсационно уступивший накануне узбекистанцу Джурабеку Каримову, взял реванш, обыграв его соотечественника Санжара Файзиева в трех сетах - 6:2, 6:2, 6:0.

Примечательно, что до этого сборные Узбекистана и Великобритании ни разу не встречались на кортах в рамках Кубка Дэвиса.

Ранее узбекский теннисист Джурабек Каримов совершил сенсацию, обыграв именно Норри во втором матче узбекско-британской встречи. В тяжелейшем поединке Каримов одержал волевую победу в пяти сетах — 0:6, 5:7, 7:6, 6:2, 6:2.