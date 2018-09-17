Маленькая узбекистанка из Намангана стала чемпионкой мира по шашкам

В Болгарии состоялся чемпионат мира по шашкам - 64. Представительница Узбекистана стала чемпионкой. Всего узбекистанцы завоевали в Болгарии 13 медалей – четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых - и заняли третье место в общекомандном зачете.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Восьмилетняя Мавлудахон Махмудова на чемпионате мира по русским шашкам в Болгарии выиграла полный комплект медалей, сообщает Nuz.uz.

Она сумела обыграть лучших представительниц со всего мира в рапиде, а в блице и классических шашках стала серебряным и бронзовым призером.

В мировом форуме приняли участие спортсмены из 15 стран. В личном зачете представители девяти стран завоевали медали в различных номинациях и возрастных группах.

В турнире по классическому контролю времени Мавлудахон уступила спортсменке из России и Украины.

Зато в "быстрых" шашках ей не было равных.

Она одержала пять побед и проиграла только однажды, Мавлудахон стала чемпионкой мира в этом виде шашек.

Кроме того, юная спортсменка показала прекрасную игру в блиц – ее смогла опередить лишь соотечественница Самира Каххарова.

Всего узбекистанцы завоевали в Болгарии 13 медалей – четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых - и заняли третье место в общекомандном зачете.

Больше всех наград оказалось у представителей Белоруссии – 46, на втором месте – россияне с 14 медалями.