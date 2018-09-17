Забелинская поедет от российской команды на ЧМ по велоспорту в Инсбруке

После запрета выступать от узбекской команды Забелинская вошла в состав российской Cogeas-Mettler.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Стал известен состав российской команды Cogeas-Mettler на командную гонку чемпионата мира по велоспорту на шоссе в австрийском Иннсбруке.

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В состав команды на этот вид программы вошли Ольга Забелинская, Гульназ Бадыкова, Эдвиж Питель, Антри Кристофору, Елизавета Ошуркова, Евгения Аугустинас, сообщил РИА Новости спортивный директор команды Сергей Климов.

Велогонщица Cogeas-Mettler Забелинская, по условиям "карантина", после смены спортивного гражданства с российского на узбекистанское не может выступать за новую сборную на двух чемпионатах мира, но может стартовать в командной гонке, которая проводится по клубному признаку.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в Инсбруке с 22 по 30 сентября, командная гонка с раздельным стартом пройдет 23 сентября.

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Забелинская решила сменить спортивное гражданство с российского на узбекистанское. Выступление на Азиатских играх в Индонезии должно было стать ее дебютом за новую сборную. В среду спортсменку сняли с выступления в групповой гонке из-за протеста сборной Вьетнама и попросили предоставить дополнительные документы. После этого Забелинская заявила РИА Новости, что предоставила запрошенные документы от Международного союза велосипедистов (UCI) о свершившемся переходе под другой флаг.

Впоследствии стало известно, что ОСА принял решение, согласно которому трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Забелинская не имеет права выступать за команду Узбекистана на Азиатских играх - 2018.