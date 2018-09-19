В НОК прошла презентация клипа Лолы по случаю Параазиатских игр

ТАШКЕНТ 19 сен - Sputnik. Национальный Олимпийский комитет совместно с Министерством дошкольного образования Узбекистана презентовали видеоклип Лолы "Бир жамоа", посвященный участию спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх.

© НОК Узбекистана В Национальном Олимпийском комитете состоялась презентация клипа "Бир жамоа"

В мероприятии принимали участие представители Национального Олимпийского комитета, Министерства дошкольного образования, Национальной Паралимпийской Ассоциации Узбекистана, творческая группа во главе с режиссером и сценаристом клипа Лолой Юлдашевой, спортсмены и СМИ.

Перед презентацией клипа с вступительным словом выступила певица Лола.

"Когда поступило предложение от Национального Олимпийского комитета, Национальной Паралимпийской ассоциации Узбекистана, совместно с Министерством дошкольного образования, я подумала о том, что это будет за клип, какая песня. И в первую очередь идет ассоциация супергероев. В клипе, не считая Рано Шадиевой, не задействованы актеры. Роли исполняли спортсмены-паралимпийцы. И они действительно супергерои. Посмотрев клип, вы в этом убедитесь. У них огромная сила духа, воли, для меня они просто сверхлюди. Я хочу выразить благодарность всем ребятам, кто работал с нами, своей команде, и надеюсь, что песня "Бир жамоа" и клип придутся зрителям по душе", - сказала Лола на презентации.

© НОК Узбекистана В Национальном Олимпийском комитете состоялась презентация клипа "Бир жамоа"

В клипе в роли актеров задействованы спортсмены-паралимпийцы, которые являются победителями и призерами внутренних чемпионатов и международных турниров. Они в сюжете рассказывают о том, как непросто, но возможно достичь своей мечты – стать чемпионом.

"Я хочу выразить огромную благодарность нашей певице Лоле, за то, что она сотворила такой клип. Я думаю, он поможет нашим ребятам успешно выступить в Джакарте на Параазиатских играх", — отметила представитель Национальной Паралимпийской Ассоциации Узбекистана Барно Садыкова.