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Сборная Узбекистана по футболу вновь опустилась в рейтинге FIFA

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Выше всех среди стран бывшего Советского Союза поднялась Украина (29-е место), самую дальнюю строчку заняла Латвия - 131-е место.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Узбекистанцы заняли 96-е место в мужском рейтинге Fifa / Coca-Cola World. Таким образом национальная футбольная сборная уже четвертый месяц подряд теряет позиции среди мировых сборных.

В январе 2018 года узбекистанцы занимали 77-ю строчку, а в феврале-марте даже поднялись на пять ступеней. Однако затем начался серьезный спад - сначала до 88-й позиции, а затем и до 95-й.

Лучший результат в рейтинге FIFA Узбекистан продемонстрировал в 2006 и 2007 годах - 45-я строчка рейтинга, а исторический минимум пришелся на 1996 и 2010 годы, когда "Белые львы" оказывались аж 109-м месте.

В сентябрьском рейтинге выше всех среди стран на постсоветском пространстве поднялась Украина, заняв 29-е место. За ней следует Россия на 46-й позиции, далее с большим отрывом 80-ю строчку занимает Беларусь, 91-е место - Кыргызстан, 98-е, 99-е и 100-е места распределились между Эстонией, Латвией и Арменией соответственно.

Азербайджан расположился на 108-м месте, Таджикистан - на 120-м, Литва заняла 126-ю строчку. Туркменистан и Латвия оказались на крайних строчках - 130-я и 131-я среди стран бывшего Советского Союза.

Бельгия и Франция разделили первое место впервые за 25-летнюю историю таблицы.




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