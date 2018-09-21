Впервые в истории узбекистанки вышли в финал на ЧМ по спортивной борьбе

Актенге Кеунимжаева и Набира Есенбаева будут бороться за золото против соперниц из Японии.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Впервые в истории отечественного спорта две представительницы Узбекистана вышли в финал мирового первенства на чемпионате мира по спортивной борьбе среди молодежи в Словакии.

Актенге Кеунимжаева (-53 кг) и Набира Есенбаева (-62 кг) сегодня выступят против соперниц из Японии и поборются за золото, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

© AFP 2018 / VYACHESLAV OSELEDKO Сборная Узбекистана завоевала серебро в кок-бору на Играх кочевников

На пути к финалу Актенге победила соперниц из Болгарии, Монголии, Азербайджана, США, а Набира обошла спортсменок из Казахстана, Беларуси, Италии.

Напомним, Набира Есенбаева в этом году завоевала серебряную медаль чемпионата Азии среди взрослых (-57 кг) и серебро чемпионата Азии среди молодежи в категории (-59 кг).