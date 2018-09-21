Мирджалол Касымов стал главным тренером олимпийской сборной по футболу

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Мирджалол Касымов стал главным тренером олимпийской сборной Узбекистана по футболу. Об этом сообщает Ассоциация футбола республики.
На этом посту он сменил Равшана Хайдарова.
В настоящее время Касымов также руководит ташкентским клубом "Бунёдкор".
Сейчас новому тренеру поручили сформировать команду молодых игроков (не моложе 21 года, U-21). Через два года эти футболисты должны будут принять участие в Олимпийских играх в Токио.
Касымов подчеркнул, что полностью осознает возложенную на него ответственность и обещает сделать все возможное, чтобы команда выступила в Токио в 2020 году.