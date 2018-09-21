Мирджалол Касымов стал главным тренером олимпийской сборной по футболу

Новый наставник должен подготовить узбекских футболистов к Олимпийским играм в Токио.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Мирджалол Касымов стал главным тренером олимпийской сборной Узбекистана по футболу. Об этом сообщает Ассоциация футбола республики.

© Sputnik / Владимир Песня Огонь летних Олимпийских игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года

На этом посту он сменил Равшана Хайдарова.

В настоящее время Касымов также руководит ташкентским клубом "Бунёдкор".

Сейчас новому тренеру поручили сформировать команду молодых игроков (не моложе 21 года, U-21). Через два года эти футболисты должны будут принять участие в Олимпийских играх в Токио.

Касымов подчеркнул, что полностью осознает возложенную на него ответственность и обещает сделать все возможное, чтобы команда выступила в Токио в 2020 году.