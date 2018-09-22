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Узбекский боксер Шахрам Гиясов

Узбекский боксер Шахрам Гиясов одержал эффектную победу на "Уэмбли"

Facebook / Шахрам Гиясов
Спорт
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Бой завершился в четвертом раунде, когда узбекский боксер отправил своего соперника из Никарагуа в нокаут.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Узбекский боксер, чемпион мира и призер Олимпийских Игр Шахрам Гиясов в четырех раундах одержал победу нокаутом над Хулио Лагуной из Никарагуа. 

Бой состоялся в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмблик" и был рассчитан на восемь раундов. Для 25-летнего Гиясова эта победа стала пятой в карьере, причем, четвертой досрочной.

"Я старался показать красивый бокс на стадионе "Уэмбли". Рад, что одержал победу, впредь буду стараться именно нокаутом праздновать победу. В любительском боксе я добился многого, стал призером Олимпиады, чемпионом мира, планирую и в профи добиться больших высот", — приводит слова Гиясова Олимпийский комитет Узбекистана.

На профессиональном ринге узбекистанец дебютировал в этом году и ранее выступал только в США.

Его соперник — Хулио Лагуна — имеет в активе 14 побед, 10 из которых нокаутом. Это поражение стало первым в его профессиональной боксерской карьере.

Теги:
Лондон, Шахрам Гиясов, Бокс



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