Представители силовых структур на более чем ста элитных лошадях разных пород промаршируют в сквере Амира Темура.
В борьбе за бронзу Хасанбой Рахимов обошел представителя Ирана Амира Надера Яри, ранее серебряные медали в греко-римском стиле завоевал Махмуд Бахшиллоев, а среди женщин - Актенге Кеунимжаева и Набира Есенбаева.
Товарищеский матч начнется 13 октября в 20:00 по местному времени.
Заявки на участие в турнире подали около ста теннисисток из почти 30 стран, призовой фонд турнира превышает 225 тысяч долларов.