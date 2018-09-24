Шарипова проиграла Гаспарян на Tashkent Open

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Сабина Шарипова из Узбекистана в первом круге теннисного турнира в Ташкенте проиграла россиянке Маргарите Гаспарян.
Призовой фонд турнира превышает 225 тысяч долларов, передает пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.
С 24 по 29 сентября на кортах Республиканской теннисной школы олимпийского резерва (РТШОР) проходят матчи основной сетки традиционного Международного женского турнира Tashkent Open. Заявки на участие подали около ста теннисисток из почти тридцати стран.