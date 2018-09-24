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Теннисистка Сабина Шарипова

Шарипова проиграла Гаспарян на Tashkent Open

© Facebook / Tashkent open
Спорт
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Заявки на участие в турнире подали около ста теннисисток из почти 30 стран, призовой фонд турнира превышает 225 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Сабина Шарипова из Узбекистана в первом круге теннисного турнира в Ташкенте проиграла россиянке Маргарите Гаспарян.

Призовой фонд турнира превышает 225 тысяч долларов, передает пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.

Денис Истомин из Узбекистана радуется победе над китайцем Ву Ибингом во время финального теннисного матча в одиночном разряде среди мужчин на азиатских играх 2018 года
© AFP 2018 / MOHD RASFAN
Истомин и Елгин вышли в 1/4 финала парного разряда на турнире в Петербурге
Гаспарян победила со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 17 минут. Во втором круге россиянка встретится с немкой Татьяной Марией (5-й номер посева).

С 24 по 29 сентября на кортах Республиканской теннисной школы олимпийского резерва (РТШОР) проходят матчи основной сетки традиционного Международного женского турнира Tashkent Open. Заявки на участие подали около ста теннисисток из почти тридцати стран.




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