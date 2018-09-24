Сборная Узбекистана сыграет с Северной Кореей на стадионе "Миллий"

Товарищеский матч начнется 13 октября в 20:00 по местному времени.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Товарищеский матч сборных Узбекистана и Северной Кореи состоится 13 октября на стадионе "Миллий" в Ташкенте, сообщила Ассоциация футбола республики.

Встреча начнется в 20:00 по местному времени.

Товарищеский матч между национальными командами Узбекистана и Катара состоится 16 октября также на стадионе "Миллий" в Ташкенте.

Эти игры должны помочь сборной республики подготовиться к Кубку Азии, который пройдет в Объединенных арабских эмиратах в январе 2019 года. Узбекистан будет выступать в группе F вместе с командами Японии, Омана и Туркменистана.

Напомним, под руководством нового главного тренера Эктора Купера сборная Узбекистана сыграла вничью 1:1 в товарищеском матче с Сирией, а также минимально уступила Ирану. Сейчас команда занимает 96-ю строчку в рейтинге ФИФА.