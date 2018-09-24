Узбекистанцы выиграли четыре медали на чемпионате мира по спортивной борьбе

В борьбе за бронзу Хасанбой Рахимов обошел представителя Ирана Амира Надера Яри, ранее серебряные медали в греко-римском стиле завоевал Махмуд Бахшиллоев, а среди женщин - Актенге Кеунимжаева и Набира Есенбаева.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Словакии.

НОК Узбекистана Впервые в истории узбекистанки вышли в финал на ЧМ по спортивной борьбе

В категории до 125 кг Хасанбой Рахимов в ходе соревнований победил соперников из Казахстана, Армении, США и вышел в полуфинал, где уступил со счетом 6:7 россиянину Сослану Хинчагову. В борьбе за бронзу Рахимов обошел представителя Ирана Амира Надера Яри со счетом 6:4 и выиграл медаль, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

Ранее в рамках чемпионата мира в греко-римском стиле Махмуд Бахшиллоев, а в женской борьбе Актенге Кеунимжаева и Набира Есенбаева завоевали серебряные награды.