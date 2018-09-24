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В Ташкенте пройдет конный флешмоб

Сто лошадей в центре столицы: конный флешмоб пройдет в Ташкенте

© Afisha
Спорт
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Представители силовых структур на более чем ста элитных лошадях разных пород промаршируют в сквере Амира Темура.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В центре Ташкента, в сквере Амира Темура, 1 октября в 16:00 снова пройдет конный парад.

Конный парад собрал сотни людей в центре столицы. Жители Ташкента, а также его гости стали свидетелями незабываемого зрелища.
Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана
В Узбекистане впервые прошел большой конный парад
Лучшие спортсмены страны и представители силовых структур в парадном обмундировании, на более чем ста элитных лошадях разных пород, промаршируют в сквере Амира Темура. Зрелищный и торжественный марш приурочен ко дню учителей и наставников, передает Afisha.uz.

Участниками флешмоба также станут сотрудники пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана, Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка при Министерстве внутренних дел, батальона почетного караула конного эскадрона Национальной гвардии.

 




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