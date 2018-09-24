Сто лошадей в центре столицы: конный флешмоб пройдет в Ташкенте

Лучшие спортсмены страны и представители силовых структур в парадном обмундировании, на более чем ста элитных лошадях разных пород, промаршируют в сквере Амира Темура. Зрелищный и торжественный марш приурочен ко дню учителей и наставников, передает Afisha.uz.
Участниками флешмоба также станут сотрудники пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана, Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка при Министерстве внутренних дел, батальона почетного караула конного эскадрона Национальной гвардии.