Не Роналду и не Месси: Лука Модрич стал игроком года ФИФА

В финальной тройке претендентов кроме 33-летнего Модрича был также нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, а также форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич впервые в карьере стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В финальной тройке претендентов кроме 33-летнего Модрича был нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, а также форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Лука Модрич был капитаном сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года в России. Его национальная команда добилась лучшего результата в истории, выиграв серебряные медали, а самого Модрича признали лучшим игроком турнира. На клубном уровне с мадридским "Реалом" в прошлом сезоне хорватский полузащитник стал обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов УЕФА в рекордный третий раз подряд.

"Это большая честь и невероятное чувство быть здесь с этим трофеем. Я хочу поздравить Мохамеда и Криштиану с тем, как прекрасно они провели сезон. Это не только моя награда, она принадлежит всем моим партнерам по "Реалу" и сборной Хорватии. Без моих тренеров я не получил бы этот приз, а без моей семьи я бы не был тем игроком, которым являюсь в настоящее время", - сказал Модрич на церемонии вручения награды в Лондоне.

Награду лучшему игроку года ФИФА вручает с 1991 года. С 2010 по 2015 премии "Игрок года ФИФА" и "Золотой мяч (France Football)" объединили. Однако в 2016 году ФИФА и французское издание France Football прекратили сотрудничество и начали вручать награды по отдельности. Начиная с 2008 года главный индивидуальный трофей ФИФА получали только два футболиста: представитель "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Лучшего игрока ФИФА определяет в результате голосования, в котором участвуют эксперты, а также капитаны и главные тренеры национальных сборных. Любопытно, что Месси поставил на первое место Модрича, на второе - француза Килиана Мбаппе, на третье - Роналду. Аргентинец, который участвовал в голосовании с 2011 года, впервые включил Роналду в тройку лучших. Португалец же назвал лучшим футболистом года своего экс-одноклубника по мадридскому "Реалу" защитника сборной Франции Рафаэля Варана. Вторым, по его мнению, стал Модрич, третьим - нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.

© Sputnik / Алексей Филиппов Лука Модрич с семьей на Церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards 2018

Кстати, ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду на церемонии вручении награды в этом году не присутствовали, хотя оба получали приглашение.

Лучшим мужским тренером ФИФА признала наставника сборной Франции Дидье Дешама, лучшими фанатами - болельщиков сборной Перу, приз лучшему молодому игроку забрал французский полузащитник Килиан Мбаппе. Приз за Fair Play отдали голландцу Леннарту Ти - он пропустил матч своей команды "ВВВ Венло" и неделю тренировок из-за того, что сдавал кровь для трансплантации стволовых клеток больному лейкемией.

На церемонии также назвали 11 игроков, вошедших в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Вратарь: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия и сборная Испании);

Защитники: Дани Алвес ("Пари Сен-Жермен" Франция и сборная Бразилии), Рафаэль Варан ("Реал" Мадрид и сборная Франции), Серхио Рамос ("Реал" и сборная Испании), Марсело ("Реал" и сборная Бразилии);

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал" и сборная Хорватии), Н"Голо Канте ("Челси" Англия и сборная Франции), Эден Азар ("Челси" и сборная Бельгии);

Нападающие: Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен" и сборная Франции), Лионель Месси ("Барселона", Испания и сборная Аргентины), Криштиану Роналду ("Ювентус" Италия/"Реал" и сборная Португалии).