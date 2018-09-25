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Теннисистка Нигина Абдураимова

Нигина Абдураимова проиграла Моне Бартель на Tashkent Open

© Flickr / Tatiana
Спорт
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Узбекская теннисистка не смогла выйти во второй круг турнира.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Узбекистанка Нигина Абдураимова проиграла Моне Бартель из Германии на Tashkent Open со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Теперь с победительницей Моной Бартель сразится Евгения Родина, говорится в Twitter.

Родина пробилась во второй круг теннисного турнира, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В первом раунде она одержала победу над полькой Магдаленой Фрех со счетом 7:5, 6:2.

Денис Истомин из Узбекистана радуется победе над китайцем Ву Ибингом во время финального теннисного матча в одиночном разряде среди мужчин на азиатских играх 2018 года
© AFP 2018 / MOHD RASFAN
Истомин и Елгин вышли в 1/4 финала парного разряда на турнире в Петербурге
Напомним, накануне Сабина Шарипова не смогла пройти во второй круг, проиграв Маргарите Гаспарян из России со счетом 6:2.

С 24 по 29 сентября на кортах Республиканской теннисной школы олимпийского резерва (РТШОР) проходят матчи основной сетки традиционного Международного женского турнира Tashkent Open. Заявки на участие подали около ста теннисисток из почти тридцати стран.




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