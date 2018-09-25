Нигина Абдураимова проиграла Моне Бартель на Tashkent Open

Узбекская теннисистка не смогла выйти во второй круг турнира.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Узбекистанка Нигина Абдураимова проиграла Моне Бартель из Германии на Tashkent Open со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Теперь с победительницей Моной Бартель сразится Евгения Родина, говорится в Twitter.

Родина пробилась во второй круг теннисного турнира, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В первом раунде она одержала победу над полькой Магдаленой Фрех со счетом 7:5, 6:2.

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С 24 по 29 сентября на кортах Республиканской теннисной школы олимпийского резерва (РТШОР) проходят матчи основной сетки традиционного Международного женского турнира Tashkent Open. Заявки на участие подали около ста теннисисток из почти тридцати стран.