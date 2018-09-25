Романтичный футболист "Локомотива" сделал предложение девушке прямо на поле

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Сербский футболист ташкентского "Локомотива" Игорь Йелич сделал своей девушке предложение сразу после матча, сообщает NUZ.UZ.
После игры с "Бунёдкором" 23 сентября, закончившейся победой "железнодорожников" со счетом 2:1, Йелич попросил девушку выйти на поле и предложил ей руку и сердце, встав на одно колено.
Девушка расплакалась от неожиданности и согласилась. Болельщики поддержали пару аплодисментами.
"Локомотив" сейчас возглавляет турнирную таблицу Суперлиги Узбекистана, опережая идущий вторым "Пахтакор" на 3 очка.