Романтичный футболист "Локомотива" сделал предложение девушке прямо на поле

Правоохранители задержали чиновника в момент получения 40 тысяч долларов от гражданина, который надеялся таким образом приобрести землю для строительства магазина.

Узбекистан намерен уже к 2030 году войти в топ-50 инновационных стран мира. Для достижения этой цели республике необходимо в ближайшее время реформировать систему образования, внедрить современные технологии в производство и кардинально улучшить связь.