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Свадебные кольца

Романтичный футболист "Локомотива" сделал предложение девушке прямо на поле

© Sputnik / AlexTikhomirov
Спорт
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Романтичный поступок игрок ташкентской команды совершил после победы 2:1 над "Бунёдкором".

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Сербский футболист ташкентского "Локомотива" Игорь Йелич сделал своей девушке предложение сразу после матча, сообщает NUZ.UZ.

После игры с "Бунёдкором" 23 сентября, закончившейся победой "железнодорожников" со счетом 2:1, Йелич попросил девушку выйти на поле и предложил ей руку и сердце, встав на одно колено.

Футболист ташкентского Локомотива сделал предложение своей девушке после матча
NUZ.UZ
Футболист ташкентского "Локомотива" сделал предложение своей девушке после матча

Девушка расплакалась от неожиданности и согласилась. Болельщики поддержали пару аплодисментами.

"Локомотив" сейчас возглавляет турнирную таблицу Суперлиги Узбекистана, опережая идущий вторым "Пахтакор" на 3 очка.




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