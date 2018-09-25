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Объявлены победители турнира таэквондо WTF

Объявлены победители турнира таэквондо WTF

Спорт
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Среди победителей 24 спортсмена: 12 юношей и 12 девушек в четырех весовых категориях.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Сегодня были проведены соревнования по таэквондо WTF. За первое место каждый из спортсменов получил по 5 миллионов сумов, второе и третье места вознаграждены по 1 миллиону сумм и 500 тысяч сумов соответственно.

Дмитрий Шокин. Сборная Узбекстана по тхэквондо
© Sputnik / Павел Лисицын
Спортсмены из Узбекистана стали чемпионами Азии по таэквондо
В состязаниях, прошедших в спортивном комплексе "Универсал" принимали участие спортсмены из различных регионов Узбекистана.

Всего было 24 победителя по 12 человек среди юношей и девушек. Среди молодых людей выделено четыре весовых категории: до 58 кг, до 68, до 80 и свыше 80. Среди девушек до 49 кг, до 57 кг, до 67 и более 67 кг.

Полный список награжденных смотрите на сайте НОК Узбекистана.




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