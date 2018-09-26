Узбекистан впервые принимает заседание исполкома АФК

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Заседание Исполнительного комитета Азиатская конфедерация футбола (АФК) проходит в ташкентском отеле International, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.
Открыл мероприятие президент АФК шейх Салман бин Ибрагим. Он поблагодарил Узбекистан за проведение и организацию заседания и отметил, что такой шаг окажет большое влияние на развитие всего азиатского футбола.
Глава Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов подчеркнул, что мероприятие такого масштаба проходит впервые в истории узбекского футбола.
- В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации
- В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации
- В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации
Азиатская конфедерация футбола — главная футбольная организация в Азиатском регионе и Австралии. В нее входят 47 стран-членов.