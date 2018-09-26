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В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации

Узбекистан впервые принимает заседание исполкома АФК

Спорт
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Президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим отметил, что принятые на заседании решения окажут большое влияние на развитие футбола во всем регионе.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Заседание Исполнительного комитета Азиатская конфедерация футбола (АФК) проходит в ташкентском отеле International, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Открыл мероприятие президент АФК шейх Салман бин Ибрагим. Он поблагодарил Узбекистан за проведение и организацию заседания и отметил, что такой шаг окажет большое влияние на развитие всего азиатского футбола.

Глава Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов подчеркнул, что мероприятие такого масштаба проходит впервые в истории узбекского футбола. 

  • В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации
    В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации
  • В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации
    В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации
  • В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации
    В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации
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В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации

Азиатская конфедерация футбола — главная футбольная организация в Азиатском регионе и Австралии. В нее входят 47 стран-членов.




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