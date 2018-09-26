Узбекистан впервые принимает заседание исполкома АФК

Президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим отметил, что принятые на заседании решения окажут большое влияние на развитие футбола во всем регионе.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Заседание Исполнительного комитета Азиатская конфедерация футбола (АФК) проходит в ташкентском отеле International, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Открыл мероприятие президент АФК шейх Салман бин Ибрагим. Он поблагодарил Узбекистан за проведение и организацию заседания и отметил, что такой шаг окажет большое влияние на развитие всего азиатского футбола.

Глава Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов подчеркнул, что мероприятие такого масштаба проходит впервые в истории узбекского футбола.

В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации

В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации

В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации 1 / 3 В Ташкенте началось заседание Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации

Азиатская конфедерация футбола — главная футбольная организация в Азиатском регионе и Австралии. В нее входят 47 стран-членов.