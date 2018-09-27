В Нацинальной федерации каратэ выбрали руководителя

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Председателем Национальной федерации каратэ Узбекистана снова стал Алламжон Тухтасинович Муллаев.
В конференц-зале дворца спорта "Универсал" в Ташкенте Муллаев был снова выбран главой федерации на внеочередной конференции, передает пресс-служба НОК Узбекистана.
Напомним, в следующем году в республике пройдет чемпионат Азии по каратэ.
Турнир организуют в преддверии летней Олимпиады-2020, в программу которой впервые включено каратэ. Именно в Ташкенте, вероятно, разыграют лицензии на поездку в Токио.