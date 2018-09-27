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Национальную федерацию каратэ Узбекистана возглавил новый руководитель

В Нацинальной федерации каратэ выбрали руководителя

© НОК Узбекистана
Спорт
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Совещание прошло в конференц-зале дворца спорта "Универсал" в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Председателем Национальной федерации каратэ Узбекистана снова стал Алламжон Тухтасинович Муллаев.

Национальную федерацию каратэ Узбекистана возглавил новый руководитель
© НОК Узбекистана
Национальную федерацию каратэ Узбекистана возглавил новый руководитель

В конференц-зале дворца спорта "Универсал" в Ташкенте Муллаев был снова выбран главой федерации на внеочередной конференции, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

Напомним, в следующем году в республике пройдет чемпионат Азии по каратэ.

Турнир организуют в преддверии летней Олимпиады-2020, в программу которой впервые включено каратэ. Именно в Ташкенте, вероятно, разыграют лицензии на поездку в Токио.




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