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Узбекский болельщик

К узбекским болельщикам применят немецкий подход

© AFP 2018 / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL
Спорт
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Специалисты Бундеслиги должны в ближайшее время приехать в Ташкент. 

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Профессиональная футбольная лига Узбекистана и немецкая Бундеслига подпишут меморандум о сотрудничестве по нескольким направлениям, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

О сотрудничестве Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Омон Гафуров договорился главой отдела международных отношений немецкой Бундеслиги Берндом Вилмсом во время всемирного футбольного саммита, проходившего 24-25 сентября в Мадриде.

Взаимодействие будут развивать по нескольким направлениям: работа с болельщиками, открытие футбольных академий, организация товарищеских игр. 

Специалисты Бундеслиги должны в ближайшее время приехать в Ташкент. 

Немецкая футбольная Бундеслига  высшим дивизионом в системе футбольных лиг Германии. Сейчас в ней выступают 18 клубов. На данный момент считается одной из сильнейших футбольных лиг в мире.




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