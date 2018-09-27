К узбекским болельщикам применят немецкий подход

Специалисты Бундеслиги должны в ближайшее время приехать в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Профессиональная футбольная лига Узбекистана и немецкая Бундеслига подпишут меморандум о сотрудничестве по нескольким направлениям, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

О сотрудничестве Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Омон Гафуров договорился главой отдела международных отношений немецкой Бундеслиги Берндом Вилмсом во время всемирного футбольного саммита, проходившего 24-25 сентября в Мадриде.

Взаимодействие будут развивать по нескольким направлениям: работа с болельщиками, открытие футбольных академий, организация товарищеских игр.

Специалисты Бундеслиги должны в ближайшее время приехать в Ташкент.

Немецкая футбольная Бундеслига высшим дивизионом в системе футбольных лиг Германии. Сейчас в ней выступают 18 клубов. На данный момент считается одной из сильнейших футбольных лиг в мире.