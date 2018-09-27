Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году

Единственным конкурентом была Турция, но победительница получила в три раза больше голосов и о результатах турнира объявили в четверг на заседании исполкома УЕФА.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В четверг на заседании исполком УЕФА в швейцарском городе Ньоне назвали страну-хозяйку чемпионата Европы по футболу в 2024 году – победительницей стала Германия, сообщает Р-Спорт.

Единственным конкурентом была Турция, но Германия набрала в три раза больше голосов. По итогам голосования 12 членов исполкома проголосовали именно за эту страну, еще 3 – за Турцию, один воздержался.

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Таким образом Германия второй раз в своей истории примет ЧЕ, впервые это произошло в 1988 году, тогда страной-хозяйкой была ФРГ. В 2006 году Германия также принимала чемпионат мира.

Ближайший чемпионат Европы, который намечен на 2020 год, по случаю 60-летия этого спортивного события состоится не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

В июне-июле 2018 года чемпионат мира по футболу впервые прошел в России, в финале верх над командой Хорватии со счетом 4:2 одержала Франция.