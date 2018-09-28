До Кубка Азии осталось меньше 100 дней: чего ждать от сборной Узбекистана

Новы главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер назвал успещное выступление на этом турнире главной целью команды на ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik, Ксения Набаткина. На семинаре в Абу-Даби, посвященном Кубку Азии-2019, запустили обратный отсчет 100 дней до турнира. Что это за соревнование, и как к нему готовится сборная Узбекистана — читайте в обзоре Sputnik.

Кубок Азии — главное соревнование национальных сборных Азии по футболу, он проводится под руководством Азиатской конфедерации футбола (АФК). Турнир проходит раз в четырехлетие, начиная с 1956 года, как правило, на следующий год после чемпионата мира. Победитель становится чемпионом Азии.

Кубок Азии-2019 пройдет 8 в четырех городах Объединенных Арабских Эмиратов: Абу-Даби, Дубае, Эль-Айне и Шардже с 5 января по 1 февраля 2019. В турнире впервые выступят 24 команды. По итогам жеребьевки их разделили на 6 групп. В плей-офф выйдут 16 сборных: 12, занявших первые и вторые места в группе, и 4 лучших среди тех, кто остался третьим.

Чемпионский титул попробует защитить сборная Австралии — победитель Кубка Азии 2015.

Приоритеты и соперники сборной Узбекистана

"Наши приоритеты — это Кубок Азии и, конечно же, выход на ЧМ-2022. Это главные цели", — заявил новый главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер на одной из первых своих пресс-конференций в этом качестве.

Осенние товарищеские матчи с разными соперниками — с Ираном, Сирией, Южной и Северной Кореей, Катаром — нужны, в первую очередь, для того, чтобы Купер познакомился с футболистами узбекской сборной и сформировал боеспособный состав на Кубок Азии.

По итогам жеребьевки, национальная команда республики сыграет в группе F со сборными Японии, Омана и Туркменистана.

© Sputnik / Владимир Песня Узбекистан теряет позиции в рейтинге FIFA четвертый месяц подряд

В последнем на данный момент рейтинге Международной федерации футбола, самую высокую позицию из этого квартета занимает Япония — сборная Страны восходящего солнца занимает 54 место. Многим футбольным болельщикам запомнился драматичный матч 1/8 чемпионата мира-2018, в котором японцы вели 2:0, но в итоге на последних минутах уступили Бельгии 3:2. Тем не менее, именно у японских футболистов самые высокие шансы на первое место в группе. Кстати, именно японцы чаще всего выигрывали Кубоку Азии - на их счету целых 4 трофея.

Сборная Омана занимает в рейтинге ФИФА скромную 85-ю позицию, однако это на целых 11 пунктов лучше, чем сборная Узбекистана, которая сейчас располагается только на 96-й строчке таблицы. Вероятно, именно эти две команды поборются за второе место в группе. Кстати, лучший результат сборной Узбекистана на данный момент — четвертое место на Кубке Азии-2011. Тогда команда республики в матче за третье место уступила Южной Кореи 2:3.

Явным аутсайдером квартета выглядит сборная Туркменистана, у которой самый низкий рейтинг: ФИФА определила ее только на 130-е место.

Первый матч на турнире узбекистанцы проведут 9 январе в Шардже против Омана, 13 января сыграют в Эль-Айне с Туркменистаном, а 17 января там же, но на другом стадионе будут противостоять Японии.