В просмотре и отборочном цикле принимали участие 300 талантливых спортсменов со всей страны, поехать в Испанию смогли 22 самых талантливых из них.
В финале российская теннисистка с счетом 6:2, 6:1 переиграла соотечественницу Анастасию Потапову, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию.
На турнире разыгрывались рейтинговые баллы для квалификации на Олимпиаду в Токио-2020.
Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер назвал успешное выступление на этом турнире главной целью команды на ближайшее время.
Единственным конкурентом была Турция, но Германия получила в три раза больше голосов, страну-хозяйку турнира объявили на заседании исполкома УЕФА.
Специалисты Бундеслиги должны в ближайшее время приехать в Ташкент, чтобы помочь узбекским коллегам в том числе и в работе с болельщиками.
Совещание прошло в конференц-зале дворца спорта "Универсал" в Ташкенте.
Президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим отметил, что принятые на заседании решения окажут большое влияние на развитие футбола во всем регионе.
Среди победителей 24 спортсмена: 12 юношей и 12 девушек в четырех весовых категориях.
Романтичный поступок игрок ташкентской команды совершил после победы 2:1 над "Бунёдкором".
Узбекская теннисистка не смогла выйти во второй круг турнира.
В финальной тройке претендентов кроме 33-летнего Модрича был нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, а также форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В общекомандном зачете первое место заняли спортсмены Ташкентской области, второе и третье места заняли атлеты из Андижана и Кашкадарьи.
Представители силовых структур на более чем ста элитных лошадях разных пород промаршируют в сквере Амира Темура.
В борьбе за бронзу Хасанбой Рахимов обошел представителя Ирана Амира Надера Яри, ранее серебряные медали в греко-римском стиле завоевал Махмуд Бахшиллоев, а среди женщин - Актенге Кеунимжаева и Набира Есенбаева.
Товарищеский матч начнется 13 октября в 20:00 по местному времени.
Заявки на участие в турнире подали около ста теннисисток из почти 30 стран, призовой фонд турнира превышает 225 тысяч долларов.
В Лондоне чемпион мира и призер Олимпийских Игр Шахрам Гиясов одержал победу над Хулио Лагуной из Никарагуа.
Бой завершился в четвертом раунде, когда узбекский боксер отправил своего соперника из Никарагуа в нокаут.
Новый наставник должен подготовить узбекских футболистов к Олимпийским играм в Токио.