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Оксана Чусовитина

Оксана Чусовитина привезла золото с этапа Кубка мира во Франции

AP Photo / Rebecca Blackwell
Спорт
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На турнире разыгрывались рейтинговые баллы для квалификации на Олимпиаду в Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубке мира, проходившем 29−30 сентября в Париже, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Узбекская спортсменка показала результат в 14,250. Серебряная медаль досталась канадке Элизабет Блэк (14,200), бронзовая — Тьясе Кисселеф из Словении, чей результат 13,600.

На турнире разыгрывались рейтинговые баллы для квалификации на Олимпиаду в Токио-2020.

Напомним, Оксана Чусовитина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная гимнастка, принимавшая участие в 7 летних Олимпиадах. Сейчас спортсменка планирует выступить на играх в Токио.




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