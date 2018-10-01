Россиянка Гаспарян выиграла Tashkent Open

В финале российская теннисистка с счетом 6:2, 6:1 переиграла соотечественницу Анастасию Потапову, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Россиянка Маргарита Гаспарян стала победительницей турнира Tashkent Open с призовым фондом свыше 225 тысяч долларов, проходившего в столице Узбекистана 25-29 сентября.

В финале российская теннисистка с счетом 6:2, 6:1 переиграла соотечественницу Анастасию Потапову, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок продолжался чуть дольше часа.

fb.com/tashkentopen Российские теннисистки Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян

Для 24-летней Гаспарян этот титул стал вторым на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В 2015 году она выиграла турнир в Баку. Победа в Ташкенте принесла ей 43 тысяч долларов призовых и 280 рейтинговых очков. Кстати, именно Гаспарян в первом круге турнира уступила узбекистанка Сабина Шарипова.

www.facebook.com/tashkentopen/ Победительницы и призеры турнира Tashkent Open

Победительницами в парном разряде стали Ольга Данилович из Сербии и Тамара Зиданшек из Словакии. В финале они обыграли румынскую пару Ирины-Камелии Бегу и Ралуки Олару со счетом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. За победу спортсменки получили 12,3 тысяч долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

Всего заявки на участие в турнире подали около ста теннисисток из почти тридцати стран.